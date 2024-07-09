Экс-сотрудники Росреестра предстанут перед судом в Подмосковье за коррупцию

В Подмосковье перед судом предстанут трое бывших регистраторов территориального Росреестра и их четверо сообщников, которых обвиняют мошенничестве и коррупции, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

С июля 2021 года по июль 2022 года главные специалисты-эксперты с помощью посредников неоднократно получали взятки за помощь в постановке на кадастровый учет объектов недвижимости в деревне Ярлыково городского округа Домодедово. Общая сумма взяток составила свыше 2 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты уголовного дела обвиняются в получении и даче взяток в крупном размере и мошенничестве.

Следователи провели обыски, опросили свидетелей, изучили документы и выписки по банковским счетам. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.