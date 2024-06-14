Экс-сотрудник оборонного предприятия в РФ удалил папку «хлам» и попал под суд

Бывшего руководителя бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергея Коротких обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру и нанесении ущерба. Мужчине грозит до 8 лет колонии, сообщает «Коммерсант» .

По данным следствия, бригадир, не спросив разрешения системного администратора закрытой сети, удалил со своего компьютера 1 тб данных. Сюда вошли личные сведения, фотографии, переписки, а также расчеты, необходимые для производства ракетного оборудования.

Кроме того, выяснилось, что работник со второй формой допуска к секретным данным ездил в Турцию, где женился на местной жительнице. Руководство о своих действиях он не уведомил при том, что контакты с иностранцами ему были запрещены.

Руководство «Радуги» уверено, что действия бригадира едва не спровоцировали срыв гособоронзаказа. А он только частично признал свою вину.

Коротких заявил, что стер только личные данные и черновые расчеты, которые находились в папке «хлам». Кроме того, по его словам, в Турции бывали и другие сотрудники МКБ. Никто из них не знал о запрете на общение с иностранцами.