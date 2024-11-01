Экс-сотрудник генконсульства США Шонов осужден почти на 5 лет за работу на Штаты

Экс-сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов Роберта Шонова Приморский краевой суд признал виновным в незаконном осуществлении негласного сотрудничества с представителями иностранного государства. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

Осужденного отправят в исправительную колонию общего режима. Там ему предстоит пробыть 4 года и 10 месяцев.

Также Шонова обяжут выплатить штраф в размере 1 млн рублей. После того, как он выйдет из колонии, то столкнется с ограничением свободы на срок 1 год и 4 месяца.

Помимо этого, у Шонова произведена конфискация около 400 тыс. рублей. Также изъято электронное устройство, которое мужчина применял в момент совершения преступления.

ТАСС сообщает, что, по информации ФСБ, с сентября 2022 по осень 2023 года Шонов за деньги выполнял задачи политотдела посольства Штатов в Москве Девида Бернстайна и Джеффри Силлина. Он собирал данные о ходе СВО, мобилизации в РФ, а также занимался оценкой потенциальной «протестной активности» россиян.

ФСБ предъявило Шонову обвинение 15 мая 2023 года. Его задержали во Владивостоке и отправили в СИЗО «Лефортово».