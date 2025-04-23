Экс-сотрудник «АвтоВАЗа» покончил с собой в Москве после приема у психолога

В Измайловском парке в столице нашли тело бывшего автосборщика «АвтоВАЗа», 24-летний молодой человек покончил с собой после консультации у психолога, сообщает Mash .

Бывший автосборщик жил и работал в Ижевске. Затем он познакомился с девушкой в Сети. В переписке молодой человек жаловался ей на сложную жизнь, он говорил об одиночестве и проблемах на работе. Потом поехал к девушке в Москву.

Через некоторое время молодой человек устроился в строительную фирму и записался к психологу. Специалисту он рассказывал, что коллеги с прошлой работы следили за ним. Ему сказали, что он параноик. После услышанного диагноза парень покончил с собой.

Девушка, к которой умерший приехал в столицу, на допросе рассказала, что у него были проблемы с деньгами: несмотря на новую работу, его долги по кредиткам только увеличивались. А после диагноза, поставленного врачом, молодой человек вообще был на грани: он перестал пить таблетки и закрылся в себе.