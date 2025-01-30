Экс-сотрудник администрации Серпухова задержан по подозрению в коррупции

В Серпухове задержали бывшего сотрудника администрации округа и троих его сообщников, их подозревают в коррупции, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Специалисты СК в рамках расследования уголовного дела задержали четырех человек, которых подозревают в совершении коррупционных преступлений: пять эпизодов по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), по два эпизода по части 4 и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки, по одному — по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взятке) и части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По информации следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый, который ранее работал на должностях заместителя и советника главы округа, регулярно получал взятки от ИП за беспрепятственное принятие от них работ по заключенным контрактам с МБУ «Комбинат благоустройства», а также общее покровительство при исполнении контрактов в муниципалитете. Всего злоумышленник получил не менее 5 млн рублей.

В ближайшее время всем задержанным по данному делу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.