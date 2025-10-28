Экс-президента Роспромбанка задержали в московском коттедже

Бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов задержан в съемном коттедже в Новой Москве, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По его данным, банкира подозревают в мошенничестве.

Салогубова задержали утром 28 октября. Один из собеседников журналистов утверждает, что силовики заинтересовались экс-главой банка из-за расследования «фиктивной продаже земельных участков в ближнем Подмосковье». По этому делу Салогубова допрашивали несколько раз после того, как он вышел из колонии, добавил он.

В декабре 2019 года суд приговорил Сергея Салогубова к 5 годам лишения свободы по делу о растрате более 730 миллионов рублей. Следствие заявляло, что банкир и его сообщники оформляли фиктивные договоры купли-продажи с августа по сентябрь 2016 года, чем причинили банку многомиллионный ущерб.

Официального подтверждения информации о задержании Салогубова пока нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.