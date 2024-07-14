Экс-президент США Трамп ушел со встречи после стрельбы
Трамп предположительно был ранен во время выступления
Экс-президент США Дональд Трамп предположительно был ранен во время выступления, пишут СМИ.
«Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании, политик прервал речь и покинул площадку, у него окровавлено ухо», — указано в сообщении РИА Новости.
По неподтвержденной информации, мужчина, открывший стрельбу во время выступления Трампа в Пенсильвании, задержан.
Его мотивы выясняются.