Экс-президент США Трамп ушел со встречи после стрельбы

Трамп предположительно был ранен во время выступления

Экс-президент США Дональд Трамп предположительно был ранен во время выступления, пишут СМИ.

«Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании, политик прервал речь и покинул площадку, у него окровавлено ухо», — указано в сообщении РИА Новости.

По неподтвержденной информации, мужчина, открывший стрельбу во время выступления Трампа в Пенсильвании, задержан.

Его мотивы выясняются.