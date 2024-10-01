Экс-министр энергетики ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в Подмосковье

В городском округе Истра в Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов. Об этом сообщает Mash .

Как уточняется, тело мужчины обнаружили на территории его загородного дома. Также там находился несовершеннолетний сын Завизенова.

Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.

Константин Завизенов родился в 1974 году в городе Перми, закончил Пермский государственный технический университет. В двухтысячных работал в инвестиционных департаментах Минэнерго, Минпромэнерго и концерне «Росэнергоатом». С 2010 по 2016 год был директором по управлению рисками в «Интер РАО ЕЭС».

Был назначен на пост министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики в 2022 году.