Экс-министр энергетики ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в Подмосковье
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В городском округе Истра в Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов. Об этом сообщает Mash.
Как уточняется, тело мужчины обнаружили на территории его загородного дома. Также там находился несовершеннолетний сын Завизенова.
Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.
Константин Завизенов родился в 1974 году в городе Перми, закончил Пермский государственный технический университет. В двухтысячных работал в инвестиционных департаментах Минэнерго, Минпромэнерго и концерне «Росэнергоатом». С 2010 по 2016 год был директором по управлению рисками в «Интер РАО ЕЭС».
Был назначен на пост министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики в 2022 году.