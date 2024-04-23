Экс-министр экономики Казахстана издевался над женой перед ее убийством

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев издевался над своей женой Салтанат в последние часы ее жизни и снимал это на видео, сообщает Baza.

Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судья просмотрела содержимое телефона подсудимого и нашла 12 видео. На них экс-министр задает жене вопросы, спала ли она с другим мужчиной. На кадрах девушка вся в крови, в черном плаще на голое тело. Салатаната просилась у мужа в туалет, однако тот грубил и повторял вопрос.

Участники заседания были шокированы жестокими кадрами, брат девушки заплакал от того, что увидел. Сам подсудимый начал уверять, что ролики смонтировали, а его телефон «взломали», но позже признался, что хотел унизить жену. По словам Бишимбаева, Салтанат довела его до такого состояния.

В день гибели Салтанат она и муж закрылись в VIP-кабинке ресторана, где были несколько часов. Бишимбаев рассказал, что уснул, а когда проснулся, жена была без сознания. Мужчина не стал звонить в скорую, но набрал номер знакомой гадалки, которая сказала, что с Салтанат все хорошо.

После мужчина попросил брата, который является управляющим рестораном, распустить персонал и удалить записи с камер наблюдения. К вечеру Бишимбаев вызвал врачей, однако девушка уже умерла.

Теперь экс-министру грозит пожизненное тюремное заключение.