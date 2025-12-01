Экс-министр бежал от взятки на СВО, но попытался «откосить» и снова попался

Бывший глава Индустриального района Перми и экс-министр промышленности Прикамья Дмитрий Дробинин вновь оказался под следствием по обвинению во взяточничестве. Чиновник пытался откупиться от службы в зоне СВО, куда он ранее отправился, чтобы избежать наказания по первому коррупционному делу, сообщает Baza .

В 2024 году Дробинин уже был фигурантом уголовного дела о мошенничестве с благотворительным фондом и получении взятки от коммерсанта. Чтобы избежать ареста и следствия, в марте 2025 года он заключил контракт с Минобороны, и уголовное преследование было приостановлено.

Однако к концу 2025 года Дробинин, судя по всему, передумал участвовать в боевых действиях. Он предпринял попытку дать взятку в размере 3 миллионов рублей должностному лицу Минобороны, чтобы получить справку о негодности к военной службе и последующее комиссование.

В итоге экс-чиновник снова был задержан. Пермский гарнизонный военный суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 января 2026 года.

