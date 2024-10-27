Экс-мэр Люберец спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими на Машкинском шоссе

В Люберцах произошло тройное ДТП с двумя пострадавшими на Машкинском шоссе, которое, по предварительной информации, спровоцировал бывший мэр городского округа Игорь Аккуратов, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что одна из машин повреждена сильнее других, а на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция.

По оперативной информации, Аккуратов, находясь за рулем Geely Monjaro, зарегистрированного на его мать, на светофоре врезался в другую машину, которая вылетела на встречную полосу движения и задела третье транспортное средство.

В результате аварии травмы получили два человека, но от госпитализации отказались. О состоянии самого Аккуратова пока ничего не сообщается.