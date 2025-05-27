Экс-медиаменеджера холдинга Пригожина обвиняют в вымогательстве 20 млн рублей

сегодня в 13:41

За вымогательство у бывшего коллеги, депутата Александра Малькевича, сторона обвинения попросила осудить на 10 лет экс-медиаменеджера холдинга, принадлежавшего погибшему бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, Илью Горбунова. Фигуранта дела также обвиняют в хранении наркотиков, сообщает «Осторожно, новости» .

Дело Горбунова 27 мая рассматривает Петроградский суд Санкт-Петербурга. Согласно материалам следствия, Горбунова, который являлся фактическим руководителем медиахолдинга «Патриот», обвиняют в вымогательстве и хранении наркотиков.

По версии следствия, весной 2024 года Горбунов вымогал у Малькевича до 20 млн рублей, в противном случае обещал распространить «порочащие сведения». Горбунова удалось задержать, когда Малькевич передал ему подставные деньги на сумму в 1,5 млн рублей.

Горбунов свою вину не признал, он утверждал, что работал в рамках договоренностей с Малькевичем. Медиаменеджер также жаловался на побои со стороны полиции.

Сторона обвинения просит приговорить его к 10 годам и четырем месяцам лишения свободы.