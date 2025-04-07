Экс-издателя «Медиазоны»* Верзилова** заочно арестовали за госизмену

Суд на 2 месяца заочно арестовал бывшего издателя «Медиазоны»* и экс-участника Pussy Riot Петра Верзилова**, который обвиняется в государственной измене, сообщает ТАСС .

«Верзилову** заочно предъявлено обвинение в госизмене. Он заочно арестован судом на два месяца с момента задержания на российский территории или выдачи российской стороне», — заявили в правоохранительных органах.

Других подробностей уголовного дела собеседник агентства не уточнил.

В апреле прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Петра Верзилова** к 8 годам и 4 месяцам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

*внесено Минюстом РФ в реестр СМИ — иностранных агентов

**внесен в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов в РФ