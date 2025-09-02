«112»: экс-главный следователь Москвы Дрыманов вышел из колонии на 8 лет раньше

Бывший начальник московского главка СК России Александр Дрыманов, который должен был отбывать наказание до 2032 года по делу о взятках в том числе от криминального авторитета Шакро Молодого, вышел из колонии еще в августе 2024 года, утверждает «112» . По его данным, бывшего генерала освободили из-за проблем со здоровьем.

Канал пишет, что Дрыманов вышел из мордовской колонии 27 августа прошлого года. С тех пор бывший главный следователь Москвы живет на свободе, говорится в статье.

В СМИ об освобождении Дрыманова ранее не сообщалось.

В марте 2020 года Мосгорсуд приговорил Александра Дрыманова к 12 годам заключения и штрафу в размере 196 000 000 рублей. Его обвиняли в двух эпизодах получения взяток, в том числе за освобождение находящихся в СИЗО приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Суд заявлял, что Дрыманов и другие высокопоставленные офицеры Следкома получили 1 миллион долларов за освобождение из изолятора Андрея Кочуйкова (Итальянца) и Эдуарда Романова. Бывшего главного следователя Москвы также признали виновным в получении взятки почти в 10 000 евро от своего заместителя.

После обвинительного приговора Александра Дрыманова лишили звания генерала.