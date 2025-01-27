Экс-глава правления «Мастер-Банка» Булочник заочно приговорен к 10 годам колонии

Столичный суд вынес решение по делу экс-председателя правления «Мастер-Банка», 75-летний Борис Булочник заочно получил суровый приговор — 10 лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Бывший председатель правления кредитной организации был признан виновным в масштабных финансовых махинациях. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: крупное мошенничество и отмывание денежных средств, добытых противозаконным путем (ч. 4 ст. 159 и п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Находясь на руководящей должности, Булочник организовал преступную схему, в результате которой банк лишился более 4,4 млрд рублей.

Заочное судебное решение предусматривает не только длительное тюремное заключение сроком на 10 лет в колонии общего режима, но и изъятие принадлежащих подсудимому произведений искусства.