Экс-депутат Рады: в Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ в результате взрывов
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Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что в Киеве в результате взрывов повреждено здание Генштаба ВСУ. Он также опубликовал фото с места происшествия, сообщает ТАСС.
В ночь на 30 октября в столице Украины объявляли воздушную тревогу. Она длилась около двух часов. Были сообщения о взрывах.
По словам экс-депутата Рады, был прилет по одному из зданий Генштаба ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мосийчук* не стал уточнять другие обстоятельства, но опубликовал фото с места попадания.
Ранее стало известно, что Россия и Украина обсуждают в Катаре возможность отмены атак на энергообъекты. По данным СМИ, российские переговорщики якобы не согласятся на сделку, пока ВСУ не покинут Курскую область.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.