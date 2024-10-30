Экс-депутат Рады: в Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ в результате взрывов

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что в Киеве в результате взрывов повреждено здание Генштаба ВСУ. Он также опубликовал фото с места происшествия, сообщает ТАСС .

В ночь на 30 октября в столице Украины объявляли воздушную тревогу. Она длилась около двух часов. Были сообщения о взрывах.

По словам экс-депутата Рады, был прилет по одному из зданий Генштаба ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мосийчук* не стал уточнять другие обстоятельства, но опубликовал фото с места попадания.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обсуждают в Катаре возможность отмены атак на энергообъекты. По данным СМИ, российские переговорщики якобы не согласятся на сделку, пока ВСУ не покинут Курскую область.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.