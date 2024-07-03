Экс-чиновника Роскосмоса приговорили по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд отправил в тюрьму на пять лет бывшего главу НИИ точных приборов Анатолия Шишанова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

НИИ точных приборов входит в корпорацию «Роскосмос». Бывшего руководителя института Анатолия Шишанова приговорили к пяти годам 5 лет лишения свободы.

Подельника Шишанова, Олега Гомозова, признали виновным в пособничестве в злоупотреблении полномочиями и отправили в исправительную колонию на четыре года, сказано в сообщении пресс-службы.

Оба фигуранта взяты под стражу в зале суда.