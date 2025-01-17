Экс-адвокатов Алексея Навального* приговорили к срокам до 5,5 лет в колонии

Бывших адвокатов оппозиционера Алексея Навального* — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — приговорили к срокам в колонии по делу об «экстремистском сообществе», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Юристам вменили передачу сообщений Навального* из колонии на волю.

Петушинский суд Владимирской области приговорил Кобзева, который защищал Навального* с 2011-го по 2023 год, к 5,5 годам колонии, Липцера, известного по участию в деле сестер Хачатурян, — к 5 годам колонии. Сергунин признал вину и получил 3,5 года тюрьмы.

Мужчин арестовали в октябре 2023 года. Дело в их отношении расследовала та же группа, что вела другие дела оппозиционера. В итоге юристов обвинили в участии в «экстремистском сообществе».

Навальный* скончался в колонии «Полярный волк» (Ямал) в феврале прошлого года.

*Физическое лицо, внесенное в перечень иностранных агентов, список террористов и экстремистов в России.