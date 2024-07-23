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Экономист Валентина Бондаренко выпала из окна квартиры в Новой Москве

Ученая, экономист Валентина Бондаренко выпала из окна своей квартиры в поселении Воскресенское Новой Москвы. Сейчас следователи проверяют версию несчастного случая, сообщает «Московский комсомолец».

Бондаренко было 82 года, она работала исполнительным директором фонда экономических исследований одного из основоположников НЭПа Николая Кондратьева.

Пост женщина занимала практически до последних дней, несмотря на преклонный возраст.

Остальные обстоятельства смерти ученой не сообщаются.