Экологическая катастрофа: на водоеме под Екатеринбургом тонны мертвой рыбы
E1: под Екатеринбургом берега водоема завалило мертвой рыбой
Фото - © Светлана Урбанская / Фотобанк Лори
На берегу поселка Верхняя Сысерть в Свердловской области лежат сотни мертвых рыб, которых выкинуло из водоема, сообщает E1.
Местные рыбаки называют происходящее экологической катастрофой. Из-за неблагоприятного состояния воды, на берег выбросилось большое количество мертвой рыбы.
Жители Свердловской области считают, что инцидент произошел из-за сброса канализации. Рядом расположены санатории и базы отдыха.
Ранее мертвую рыбу обнаружили в Костинском пруду Королева. Она могла умереть из-за жары.