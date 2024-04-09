Экипажи российских танков уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении
Российские танкисты поразили блиндажи и минометные расчеты
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Экипажи российских танков уничтожили укрытия и минометные расчеты ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Уточняется, что операцию провели бойцы группировки войск «Запад».
Танкисты ликвидируют военную технику и личный состав врага.
Под удар попадают и тыловые позиции террористов ВСУ, подчеркивается в сообщении.