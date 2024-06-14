Экипаж Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ ракетами С-8

сегодня в 11:33

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Удар нанесли при помощи авиационных ракет С-8. Вначале экипаж обнаружил цель, а затем нанес по ней точный удар.

Ранее глава Крымского отделения союза журналистов России Вадим Первых считает, что смерть оператора НТВ Валерия Кожина из-за атаки ВСУ указывает на то, что Украина целенаправленно охотится за журналистами в зоне спецоперации.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.