Ехавший на пожар замглавы столичного главка МЧС попал в ДТП. Он госпитализирован

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Baza: следовавший на пожар замглавы ГУ МЧС РФ по Москве пострадал в ДТП

Замглавы Главного управления МЧС России по Москве Максим Серегин попал в ДТП, когда следовал к месту пожара, сообщает Baza .

Предварительно, минивэн пожарной службы, в котором находился Серегин, ехал на возгорание, произошедшее в 3-этажном административном здании на улице Юности.

При каких обстоятельствах случилась авария, неизвестно. В Сети появились кадры с места ДТП, на которых видно, что помимо автомобиля МЧС сильные повреждения получила белая иномарка.

Серегин получил сотрясение, его доставили в медучреждение. Также ранее сообщалось, что ходе тушения пожара пострадали два сотрудника МЧС, их госпитализировали.

Пожар потушили на площади в 80 «квадратов».