Ехавший на пожар замглавы столичного главка МЧС попал в ДТП. Он госпитализирован
Baza: следовавший на пожар замглавы ГУ МЧС РФ по Москве пострадал в ДТП
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Замглавы Главного управления МЧС России по Москве Максим Серегин попал в ДТП, когда следовал к месту пожара, сообщает Baza.
Предварительно, минивэн пожарной службы, в котором находился Серегин, ехал на возгорание, произошедшее в 3-этажном административном здании на улице Юности.
При каких обстоятельствах случилась авария, неизвестно. В Сети появились кадры с места ДТП, на которых видно, что помимо автомобиля МЧС сильные повреждения получила белая иномарка.
Серегин получил сотрясение, его доставили в медучреждение. Также ранее сообщалось, что ходе тушения пожара пострадали два сотрудника МЧС, их госпитализировали.
Пожар потушили на площади в 80 «квадратов».