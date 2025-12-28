Ехали целых 20 минут: неадекватная мама напала на фельдшера скорой в Подмосковье
Неадекватная девушка набросилась на фельдшера скорой помощи в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
В Подмосковье неадекватаная мама заболевшего ребенка напала на фельдшера скорой помощи из-за того, что машина ехала на вызов более 20 минут, сообщает Telegram-канал «под100личка».
В карточке значилось, что заболел ребенок. У него болит горло, и температура поднялась до 37,2 градуса.
После приезда скорой помощи, мать не пустила фельдшера в квартиру. Неадекватная жительница набросилась на женщину еще у лифта, оскорбила медика и ударила.
Потерпевшая после инцидента обратилась в полицию. Она отметила, что ей обидно, что у работников скорой помощи нет никакой защиты от агрессивных граждан.
