Ехали целых 20 минут: неадекватная мама напала на фельдшера скорой в Подмосковье

В Подмосковье неадекватаная мама заболевшего ребенка напала на фельдшера скорой помощи из-за того, что машина ехала на вызов более 20 минут, сообщает Telegram-канал «под100личка» .

В карточке значилось, что заболел ребенок. У него болит горло, и температура поднялась до 37,2 градуса.

После приезда скорой помощи, мать не пустила фельдшера в квартиру. Неадекватная жительница набросилась на женщину еще у лифта, оскорбила медика и ударила.

Потерпевшая после инцидента обратилась в полицию. Она отметила, что ей обидно, что у работников скорой помощи нет никакой защиты от агрессивных граждан.

