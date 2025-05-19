Ехал на семинар и пропал: в Бурятии нашли останки украинского ученого Новикова

В Республике Бурятия обнаружили останки ученого из Украины Анатолия Новикова. В 2009 году, 16 лет назад, мужчина приехал в регион на Международный Крейнделевский семинар по плазменной эмиссионной электронике, но так на него и не явился, сообщает Baza .

Новиков — 73-летний уроженец украинской Винницы. Он приехал в Бурятию 22 июня 2009 года для участия в мероприятии от лица Винницкого национального технического университета. Ученый должен был произнести речь на семинаре.

Но в газетах писали, что к моменту исчезновения его официально на семинар не пригласили. В списке участников мужчины тоже не было. На следующий день Новиков покинул территорию туристической базы «Энхалук» и пропал.

Мужчину искали сотрудники МЧС, полицейские с собаками, но безуспешно. В 2019 году процедуру прекратили.

Недавно в лесу рядом с населенным пунктом Новый Энхалук нашли человеческие останки. Рядом с ними обнаружили телефон, серийный номер которого соответствовал тому, что был у Новикова. Еще неподалеку от трупа лежали вставные челюсти и несколько монет с Украины.