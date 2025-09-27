Едва не взорвалась: подросток в Москве долго не ходил в туалет и почти потерял почку

Московский подросток два месяца не ходил в туалет и едва не остался без почки

Подросток в Москве два месяца не мог ходить в туалет и справлять нужду — его почка едва не взорвалась из-за этого. Оказалось, что медики после операции забыли в его теле две трубки, сообщает Baza .

15-летний Максим лег в клинику из-за проблем с почками — урина текла в обратную сторону. Врачи соединили мочеточник с мочевым пузырем, чтобы исправить патологию, а спустя месяц удалили трубку для отвода мочи. Практически сразу у ребенка появилась сильная боль в боку, но медики выписали его, отметив, что такое случается после операции.

Спустя пару месяцев боль стара нестерпимой. Мальчика вновь госпитализировали. Оказалось, что мочеточник полностью зарос, а почка раздулась из-за того, что урина не может из нее выйти. Медики вывели трубку через прокол в спине, чтобы урина могла выходить.

Однако состояние ребенка не улучшалось. Мать приняла решение отправить сына в другую клинику. Там в теле ребенка обнаружили две трубки — неудачные попытки дренажа, которые медики из первой больницы забыли вытащить. Их удалось извлечь.

Мать ребенка подала в суд на медиков, забывших в теле сына трубки. Она требует компенсацию в 100 млн рублей. За лечение ребенка она заплатила около 3 млн рублей. При этом в больнице свою вину не признают, там требует с матери неоплаченные 300 тыс. рублей.

Сам мальчик, по словам матери, теперь всю жизнь должен принимать таблетки от давления. Он не может посещать школу. Также возрос риск того, что в будущем ему понадобится пересадка почки.

