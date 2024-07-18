E1.RU: крупный завод «Уралтрансмаш» загорелся в Екатеринбурге

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18 июля над жилым районом Эльмаш в Екатеринбурге поднялся огромный столб дыма, горит крупный завод, сообщает E1.RU .

По данным очевидцев, пожар произошел на перекрестке улиц Шефской и Фронтовых бригад, где расположен завод «Уралтрансмаш». Черный клубящийся столб дыма над предприятием виден из разных районов Екатеринбурга.

Как сообщают сотрудники завода, их пока что не эвакуировали.

На место ЧП выехали пожарные машины и сотрудники МЧС.

«Уралтрансмаш» занимается производством военной техники, трамвайных вагонов и ж/д продукции.

По данным очевидцев, загорелась кровля цеха, где велись сварочные работы. Пожар распространился на площади 300 кв. м. Трое работников цеха эвакуировались самостоятельно.