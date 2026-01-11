«Е****!»: в Москве у «Крокус Экспо» загорелось авто

9 января на автостоянке «Крокус Экспо» произошло возгорание автомобиля, но видео с места происшествия в Сети появилось только сейчас. На опубликованных кадрах видно, что горение потушили очевидцы случившегося, закидав пламя снегом, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин тушили автопожар с помощью снега. Они в буквальном смысле закидывали огонь осадками.

«Давай, давай, открывай капот! П*****! Е****! Туши», — кричали очевидцы за кадром ролика.

При поднятии капота машина мгновенно загорелась, но и это пламя было ликвидировано путем засыпания снегом. В результате инцидента никто не получил травм.

Вокруг пылающего авто скопилось немало машин, поскольку в тот день неподалеку проходило дрифт-шоу. Данное место стало популярным у любителей дрифта, что привлекает внимание правоохранительных органов.

Несанкционированные заезды создают неудобства не только для посетителей «Крокус Экспо» и жителей близлежащих домов, но и несут опасность для самих дрифтеров, так как автомобиль во время заноса может потерять управление и врезаться в зрителей.

