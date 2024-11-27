Двух спортсменов обвиняют в изнасиловании 19-летней однокурсницы под Анапой

В Анапском районе двое спортсменов пригласили к себе однокурсницу, чтобы обсудить неудачное выступление на соревнованиях. После этого парней обвинили в изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел 7 октября. Все ребята вместе учились на третьем курсе Казанского училища олимпийского резерва и раньше уже ездили на соревнования. Когда парни позвали спортсменку обсудить выступление, она пришла к ним. Также выпила предложенный сокурсниками алкоголь и уснула.

Утром девушка обнаружила на себе кровоподтеки, ссадины, а еще почувствовала острую боль внизу живота. Вечером позвонила маме и все рассказала. Женщина связалась с тренером и президентом Федерации тяжелой атлетики Татарстана. Они ответили, что «такого быть не может».

Как уточнила женщина, полицейские тоже отговаривали девушку подавать заявление на спортсменов, но она все его написала.

Мама жертвы добавила, что полиция и руководство училища защищают парней. Пострадавшей звонили их тренеры и руководство училища и просили ее отозвать заявление, чтобы «не портить жизнь» молодым людям. также девушку обвинили в провокации на насилие из-за ее внешнего вида.

Кроме того, парни предлагали девушки деньги и вообще все, что угодно, лишь бы она забрала заявление из полиции. Следствие по данному делу ведется до сих пор. Как рассказали родители пострадавшей, следователь не выходит на связь, получить сведения о деле они не могут.

Сейчас жертва насильников в депрессии, она не может без успокоительных, также девушку лишили бюджетного места в училище. Родственники отметили, что в других учебных заведениях ей тоже не рады из-за дела об изнасиловании и «травли» со стороны тренерского сообщества. Спортом она пока не занимается.