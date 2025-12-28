Двух собак спасли из ледяной реки в Ростове

Сотрудники поисково-спасательной службы спасли двух собак из ледяной реки в Ростове-на-Дону. В настоящее время животным разыскивают хозяев, сообщает 112 .

При обследовании побережья Дона спасатели услышали писк. На островке повизгивал крошечный и слепой щенок спаниеля. Рядом находилась его мама.

Спасатель бережно вытащил щенка с острова, а взрослая собака решительно последовала за ним. Промокших животных доставили на сушу, где их согрели и накормили. Оба пострадавших сильно замерзли, так как по Ростову ударили нехарактерные для этих широт морозы.

В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы ищут как старых, так и новых хозяев для двух спаниелей.

