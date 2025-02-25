Двух «детей-маугли» нашли под Петербургом

В одной из квартир в Мурино Ленинградской области нашли двух «детей-маугли», которые жили в антисанитарных условиях, без одежды, еды и воды, сообщает РЕН ТВ .

Квартира, в которой жили несовершеннолетние, попала на видео. На опубликованных кадрах видно, что в жилье нет мебели, на полу разбросаны грязные тряпки, в которых и прятались дети.

О подозрительной квартире в специализированные органы сообщили соседи. В своих жалобах они уточнили, что жилье источает ужасный запах мочи, а внутри постоянно кричат дети.

Оказалось, что кроме малышей в квартире живет бабушка. Она же является собственницей недвижимости. Где родители детей, не уточняется. По факту случившегося проводится проверка.