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Двух человек спасли при тушении пожара в дачном доме в Богородском округе

Пожар произошел в дачном доме в Богородском округе, были спасены два человека. Возгорание удалось потушить, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 21:09 22 июня. Дачный дом горел по всей площади. В 21:47 возгорание локализовали на площади 100 кв. м, в 22:20 потушили открытое горение.

В 01:35 23 июня пожар ликвидировали полностью.

На тушение выезжали 12 человек и 3 единицы техники. Причину ЧП установят дознаватели.

За сутки в Московской области пожарные 30 раз выезжали на тушение огня.