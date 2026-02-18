сегодня в 18:46

Двойник Гуфа украл коня-качалку, стоявшего у магазина в центре столицы

Очень похожий на рэпера Гуфа мужчина украл коня, который стоял около цветочного магазина в центре Москвы, сообщает «112» .

Злоумышленник был в капюшоне. Мужчина заметил арт-объект магазина на Крымском Валу и решил его забрать.

Владельцы магазина просят неизвестного вернуть коня на место, иначе ему может грозить уголовная ответственность.

У самого рэпера сейчас идут суды по делу, касающемуся обвинения в краже iPhone 14 Pro.

