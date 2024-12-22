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Двое взрослых и ребенок получили ранения в Херсонской области из-за обстрела ВСУ

В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой сектор села Каиры, в итоге травмы получили три человека, один из которых — ребенок, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Владимира Сальдо Владимира Василенко.

«В результате обстрела жилого сектора села Каиры пострадали три человека, из них один ребенок», — заявил Василенко.

Представитель администрации Херсонской области сообщил, что всех пострадавших госпитализировали в Нижнесерогозскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у них осколочные раны и оказывают всю необходимую помощь.

В каком именно состоянии находятся травмированные местные жители, не уточняется.