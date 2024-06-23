Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП под Липецком

Два легковых автомобиля столкнулись в Липецкой области. Жертвами ДТП стали четыре человека, включая двоих детей, сообщает пресс-служба регионального УМВД во «Вконтакте».

«К настоящему моменту известно, что в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли двое взрослых и двое детей 2007 и 2012 годов рождения», — сказано в сообщении.

Еще два человека получили травмы. Их госпитализировали. Инцидент, по предварительным данным, произошел около 22:00 у поворота на село Круглое в Липецком районе.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и оперативные службы. В настоящий момент, все устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.