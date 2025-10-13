Двое погибли при пожаре в многоэтажке в ЛНР

В Алчевске ЛНР произошел взрыв в многоэтажном доме, в результате которого погибли два человека, сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Светлана Гребенькова.

Возгорание началось в квартире на седьмом этаже после взрыва. Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Спасатели эвакуировали жителей дома. При пожаре обнаружили два трупа.

Дом отключили от энерго- и ресурсоснабжения. Для жильцов развернули пункт временного размещения, где остановились 10 человек. На место происшествия выехала глава городского округа Светлана Гребенькова. Была создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Алчевске ввели режим ЧС. На месте работают следователи и криминалисты. Для разбора обрушений привлекли необходимую спецтехнику.