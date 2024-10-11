Двое подростков уже три недели скрываются от родителей в Пермском крае

Сообщение об исчезновении 16-летней Виктории Лесной в Березниках Пермского края появилось 10 октября. На тот момент девушка не была на связи уже две недели. К вечеру того же дня стало известно, что 17-летний Глеб Олехов пропал в тот же день, что и Виктория, то есть 26 сентября, сообщает aif.ru .

В начале 2023 года Виктория уже исчезала, ей на тот момент было 14 лет. Она проживала с бабушкой неподалеку от школы № 14, где училась. У ее отца новая семья, мать отсутствует, но есть родственники в других городах. Одна из них уже попадала в заголовки некоторых пермских СМИ.

В прошлом году в пермских и березниковских пабликах обсуждали Юлию Лесную. Ее видели в Перми, где она подходила к случайным прохожим и пассажирам маршруток, раздавая объявления о поиске мужа или спонсора. Осенью 2023 года в одном из березниковских сообществ появилось сообщение о поиске ее родственников. Автор поста сообщил, что девушка ночует на лестничной площадке в одном из московских жилых комплексов, у нее имеются психологические проблемы, и она нуждается в поддержке.

В одном из своих видео в соцсетях Юлия сообщила, что едет в Краснодарский край. Были предположения, что туда направилась и пропавшая Виктория Лесная.

17-летний Глеб Олехов, который пропал в один день с Викторией, уже завершил обучение в школе — той самой, где учится и исчезнувшая девушка. Он перевелся в эту школу из Нижней Талицы, и в документах его предыдущего учебного заведения указано, что девятиклассник «убыл по месту проживания родителей». Однако, когда брату Глеба задали вопрос о том, мог ли он уехать в другой город, где жил ранее, или еще куда-то, тот не смог даже предположительно ответить на него.

Пропавшие подростки, вероятно, знают друг друга. 11 октября выяснилось, что Виктория и Глеб действительно находятся вместе, но при этом они никуда не уезжали, и все это время скрывались от родных в Березниках. В данный момент подростков пытаются убедить вернуться.