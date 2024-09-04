Двое мужчин устроили разборки со стрельбой в Химках
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Возле одного из домов на улице Некрасова в микрорайоне Сходня в Химках произошел конфликт между двумя мужчинами, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.
В ходе ссоры мужчины несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического оружия друг в друга. Затем один из участников конфликта скрылся на машине.
В результате произошедшего оба мужчина получили телесные повреждения. Их отпустили домой после оказания медпомощи.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
Одним из участников конфликта был житель Раменского округа 1985 года рождения. Его допросили в качестве подозреваемого по делу. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.