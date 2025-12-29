Двое мужчин украли Деда Мороза и Снеговика у магазина в Ижевске

В Ижевске два злоумышленника совершили кражу ростовых кукол Деда Мороза и Снеговика. Один из мужчин следил за тем, чтобы никто не помешал совершить преступление, а второй отвязывал декорации и утаскивал их в сторону. Момент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «112» .

Инцидент произошел возле торговой точки. Один из преступников следил за обстановкой, чтобы вовремя предупредить о появлении персонала, а второй в это время освобождал новогодние фигуры от креплений.

Хотя владельцы магазина восприняли случившееся с иронией, они отметили, что настроение было испорчено.

Однако жители Ижевска не остались в стороне: горожане объединяются, чтобы найти и вернуть похищенные символы Нового года. Удалось ли им найти злоумышленников, на момент публикации заметки не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.