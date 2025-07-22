Двое мужчин решили вплавь перебраться через проезжую часть на западе Москвы
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Улицы Москвы заливает из-за сильного ливня. Рядом с метро «Багратионовская» двое мужчин отправились пересекать проезжую часть вплавь, видео публикует «МК: срочные новости».
На кадрах видно, что улица превратилась в бурную реку. Именно в ней и заметили двух горожан. Их не смущали даже проезжающие мимо машины.
Также вода залила переход на станции метро «Багратионовская». Однако ее уже начали откачивать сотрудники городских служб.
В Москве идет сильный ливень. Возможна гроза. Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.