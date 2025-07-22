Двое мужчин решили вплавь перебраться через проезжую часть на западе Москвы

На кадрах видно, что улица превратилась в бурную реку. Именно в ней и заметили двух горожан. Их не смущали даже проезжающие мимо машины.

Также вода залила переход на станции метро «Багратионовская». Однако ее уже начали откачивать сотрудники городских служб.

В Москве идет сильный ливень. Возможна гроза. Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.