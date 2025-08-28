сегодня в 17:04

Двое мужчин пробрались на крышу сталинки на Кудринской площади в Москве

23-летний житель Курска и 18-летний уроженец Белгородской области незаконно проникли на крышу сталинки на Кудринской площади в Москве и залезли на шпиль. Строение — объект культурного наследия РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Полицейские быстро приехали на вызов. Правонарушителей задержали.

Во время разбирательства силовики заметили, что 23-летний житель Курска ведет себя странно. На место вызвали сотрудников скорой помощи. Они увезли молодого человека в больницу с признаками суицидальной наклонности.

Против 18-летнего уроженца Белгородской области составили административный материал по части 1 статьи 20.17 КоАП РФ («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»). Его будут рассматривать в суде.