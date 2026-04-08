Двое мужчин погибли при обрушении заброшенной штольни в Приамурье

В Амурской области в заброшенной штольне погибли два человека. Следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Происшествие случилось днем 7 апреля в районе поселка Токур Селемджинского района. Трое мужчин самовольно спустились в заброшенную штольню. В это время произошло обрушение пород.

В результате один мужчина смог самостоятельно выбраться. Однако двое получили травмы и остались под завалами.

Спасатели подняли тела двух погибших на поверхность. На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

