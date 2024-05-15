Движение остановлено на Крымском мосту
Крымский мост временно перекрыт из-за угрозы безопасности
Движение транспорта временно перекрыли по Крымскому мосту, указано в сообщении Telegram-канала об оперативной ситуации на подходах к сооружению.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что ПВО сбивает воздушные цели над городом.
Он также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности и призвал горожан соблюдать меры безопасности.
Местные медиа также отмечали громкие взрывы в небе Севастополя.