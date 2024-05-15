Движение остановлено на Крымском мосту

Движение транспорта временно перекрыли по Крымскому мосту, указано в сообщении Telegram-канала об оперативной ситуации на подходах к сооружению.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что ПВО сбивает воздушные цели над городом.

Он также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности и призвал горожан соблюдать меры безопасности.

Местные медиа также отмечали громкие взрывы в небе Севастополя.