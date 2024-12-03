Движение на «оранжевой» ветке метро Москвы остановилось
В Москве остановилось движение на участке «оранжевой» ветки
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В метрополитене Москвы на «оранжевой» ветке нет движения от станции «Медведково» до «Бабушкинской». Ранее на Калужско-Рижской линии (6) на путь упал человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По обратному курсу составы идут с увеличенными интервалами.
До этого департамент заявлял, что на северном участке «оранжевой» ветки временно увеличили интервалы. Это произошло из-за падения человека на пути, его состояние неизвестно.
Прочие подробности случившегося выясняются.