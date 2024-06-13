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Движение на Кольцевой линии Мосметро приостанавливали из-за человека на пути

В четверг утром на Кольцевой линии столичного метрополитена произошел сбой из-за человека на пути. Сначала интервалы движения поездов увеличивали по часовой стрелке, сообщает «Царьград».

Через некоторое время движение составов остановили полностью. Пассажирам рекомендовали воспользоваться поездами, которые ходят против часовой стрелки, а также БКЛ.

Сейчас движение на Кольцевой линии Мосметро уже ввели в график.

Сведения о состоянии попавшего на пути пассажира уточняются.