Двигатель пассажирского самолета загорелся во время взлета рейса Москва — Хургада в столичном аэропорту Внуково, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне ночью. По словам пассажиров, лайнер египетской авиакомпании Nesma Airlines вылетел из Москвы в Хургаду. При наборе высоты пилот сообщил о возгорании одного из двигателей. Воздушное судно экстренно посадили во Внукове.

Затем пассажиров вернули в аэропорт для ожидания следующего рейса. Однако улететь в Египет людям удалось лишь через сутки. Все это время они находились в оплаченных отелях.

Россияне отметили, что сначала представители авиакомпании предложили пассажирам отель, однако позднее изменили решение, выдав ваучер на 650 рублей для питания. На вопросы турагентов авиакомпания не отвечает.