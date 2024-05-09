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Две украинские ГЭС оказались выведены из эксплуатации из-за повреждений

Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине оказались выведены из эксплуатации, о чем рассказала крупнейшая гидрогенерирующая компания в стране «Укргидроэнерго». Объекты гидроэнергетики получили повреждения после удара 8 мая, сообщает РБК.

Названия станций не уточняются. Сообщение о выводе ГЭС из строя продублировали на украинском и английском языках.

Вся гидрогенерация станций получила «сокрушительные повреждения». Уничтоженное оборудование потребует больших усилий для ремонта и восстановления. Также для этого понадобятся значительные финансовые средства.

Накануне ВС РФ нанесли удары по промышленным объектам на территории Украины. Были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Полтавском районе, Киевская ГЭС и Бурштынская ТЭС.