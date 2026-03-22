Два жилых дома обрушились в центральном районе Стамбула
Два жилых дома обрушились в историческом центре Стамбула — районе Фатих, начата поисково-спасательная операция, сообщает РЕН ТВ.
На данный момент спасатели не знают, сколько человек могло оказаться под завалами, пишет издание AHaber.
Предварительно, дома могли рухнуть из-за некачественных материалов или утечки бытового газа.
Как заявило радио «Говорит Москва» со ссылкой на телеканал TRT, из-под завалов зданий в Стамбуле спасли пятерых человек.
