сегодня в 14:47

Два жилых дома обрушились в центральном районе Стамбула

Два жилых дома обрушились в историческом центре Стамбула — районе Фатих, начата поисково-спасательная операция, сообщает РЕН ТВ .

На данный момент спасатели не знают, сколько человек могло оказаться под завалами, пишет издание AHaber.

Предварительно, дома могли рухнуть из-за некачественных материалов или утечки бытового газа.

Как заявило радио «Говорит Москва» со ссылкой на телеканал TRT, из-под завалов зданий в Стамбуле спасли пятерых человек.

