Два рейсовых автобуса столкнулись в Москве

Фото - © Telegram-канал 112

На Дмитровском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса. Транспортное средство 591-го маршрута ударило в заднюю часть электробуса, сообщает «112».

От удара у первого автобуса разбилось лобовое стекло и фары. Оба транспортных средства получили повреждения.

На месте происшествия находятся работники ГАИ. Причины ДТП выясняются.

На опубликованной записи видно, что у автобуса сзади лобовое стекло разбилось «паутинкой». Обломки попадали в салон.

Электробус получил менее серьезные повреждения. У него разбито небольшое заднее стекло. Также слегка помят корпус.   

