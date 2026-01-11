Два рейсовых автобуса столкнулись в Москве
Фото - © Telegram-канал 112
На Дмитровском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса. Транспортное средство 591-го маршрута ударило в заднюю часть электробуса, сообщает «112».
От удара у первого автобуса разбилось лобовое стекло и фары. Оба транспортных средства получили повреждения.
На месте происшествия находятся работники ГАИ. Причины ДТП выясняются.
На опубликованной записи видно, что у автобуса сзади лобовое стекло разбилось «паутинкой». Обломки попадали в салон.
Электробус получил менее серьезные повреждения. У него разбито небольшое заднее стекло. Также слегка помят корпус.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.