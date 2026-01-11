сегодня в 12:14

Два рейсовых автобуса столкнулись в Москве

На Дмитровском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса. Транспортное средство 591-го маршрута ударило в заднюю часть электробуса, сообщает « 112 ».

От удара у первого автобуса разбилось лобовое стекло и фары. Оба транспортных средства получили повреждения.

На месте происшествия находятся работники ГАИ. Причины ДТП выясняются.

На опубликованной записи видно, что у автобуса сзади лобовое стекло разбилось «паутинкой». Обломки попадали в салон.

Электробус получил менее серьезные повреждения. У него разбито небольшое заднее стекло. Также слегка помят корпус.

