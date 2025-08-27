Два пенсионера нашли компромат на депутата-коммуниста и «трясли» с него $300 тыс

Суд в Уфе огласил приговор бывшему гендиру «Башнефти» Гимрану Габитову и бизнесмену Лечи Абухаджиеву, которые пытались похитить 300 000 долларов у депутата Курултая от КПРФ Вадима Старова, сообщает Mash Batash . По его данным, пожилые фигуранты обещали «слить наверх» компромат на регионального парламентария, если он им не заплатит.

Габитов, Абухаджиев и еще один человек заявляли Старову, что у них есть информация, которая может дискредитировать деятельность политика, и требовали с него 300 тысяч долларов за неразглашение. В итоге депутат Государственного собрания Башкирии обратился в полицию, после чего злоумышленников задержали.

На суде бизнесмен и бывший гендиректор «Башнефти» признали вину по части 3 статьи 30-части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Их приговорили к 4 и 4,5 года заключения в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии заявили, что подсудимым 67 и 68 лет. Как утверждает Mash Batash, Габитову 69 лет, а Абухаджиеву — 71 год.